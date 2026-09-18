Ms. Rachel volgt Macklemore met miljoenendonatie voor Palestijnen

De Amerikaanse kinderentertainer Ms. Rachel doneert 1 miljoen dollar aan hulp voor Palestijnse kinderen. Daarmee volgt de populaire YouTube-ster het voorbeeld van rapper Macklemore, die een dag eerder hetzelfde bedrag toezegde aan hulporganisaties voor Palestijnen.

Ms. Rachel, wier echte naam Rachel Accurso is, maakte de donatie samen met haar man Aron Accurso bekend op Instagram. Het geld gaat naar het Palestine Children's Relief Fund (PCRF), dat medische en humanitaire hulp biedt aan kinderen.

De 43-jarige riep andere vermogende beroemdheden op het voorbeeld te volgen. Ze stelde dat mensen met veel geld en een groot platform volgens haar de morele verantwoordelijkheid hebben om zich in te zetten voor kinderen en mensenrechten.

Macklemore maakte woensdag bekend zijn miljoen te verdelen over zes organisaties die hulp bieden aan Palestijnen. De rapper werd eerder deze week geschrapt als voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran na pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Sheeran liet vervolgens weten dat het besluit door de promotor en betrokken locaties was genomen en niet door hemzelf.

Ook Sheeran zou 2 miljoen dollar hebben toegezegd voor humanitaire hulp. Dat maakte zakenman en stadioneigenaar Robert Kraft bekend. Volgens Kraft vroeg Sheeran hem hetzelfde bedrag te doneren. Aan welke organisaties het geld van Sheeran wordt geschonken, is niet bekendgemaakt.