Politie Nepal: Nederlanders nog vermist, er wordt gezocht

KATHMANDU (ANP) - De drie Nederlanders die vermist zijn geraakt bij de dodelijke overstromingen in het grensgebied van Nepal en China, zijn nog altijd niet gevonden. Dat bevestigt de Nepalese politie desgevraagd tegenover ANP. Wel is begonnen met zoeken op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen, zo voegt de autoriteit eraan toe.

Van drie Nederlanders is bekend dat zij woensdag vermist raakten, toen het grensgebied plotseling getroffen werd door een grote overstroming. Daarbij raakten duizenden gebouwen beschadigd en vonden voor zover nu bekend al meer dan 950 mensen de dood. Naar duizenden wordt nog altijd gezocht, onder wie nog honderden toeristen.

Uit noodzaak zijn de Nepalese autoriteiten dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen, uit vrees voor het uitbreken van infectieziekten. Door de grote hoeveelheid doden zijn mortuaria overvol en verloopt ook de identificatie moeizaam.