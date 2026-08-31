Eerste NCRV-televisieomroepster Tanja Koen (100) overleden

Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie maandag bekendgemaakt via de KRO-NCRV. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Koen werd in 1925 geboren in Amsterdam als jongste in een gezin met vijf kinderen. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radio-omroepster bij de NCRV. Haar echtgenoot, wijlen Peter Koen, was journalist bij de omroep en belde haar op een ochtend in 1946 plots op voor een invalbeurt op de radio, omdat de omroeper zich verslapen had. Dat vertelde ze begin dit jaar nog in een interview met De Volkskrant. In 1951 werd ze eerste televisieomroepster van de NCRV en daarmee een van de eerste vijf omroepsters van Nederland.

Naast haar werk als omroepster presenteerde ze op den duur ook haar eigen programma's zoals de Zaterdagavond Show, Van grote naar kleine k, Stedenspel, Dier en Vriend, Van Nature, en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. "In de weekenden stonden er rijen mensen voor ons huis in Blaricum, van heinde en verre waren ze gekomen. Ze wilden een foto van mij maken en vroegen om een handtekening", zei ze in hetzelfde interview met de krant. Ook stonden na afloop van kinderprogramma's kinderen voor de studio op haar te wachten voor een handtekening.

In de jaren 80 was Koen nog actief als vast panellid van de familiespelshow Zo vader, zo zoon. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV. Haar man Peter overleed al in 1973 op 50-jarige leeftijd. In 1977 werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Koen laat drie dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na.