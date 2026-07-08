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Politie New York arresteert verdachte schietpartij Coney Island

09 jul , 1:18Buitenland
anp090726001 1
ANP
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NEW YORK (ANP) - De politie van New York heeft een man gearresteerd voor de schietpartij in Coney Island op de avond van 4 juli, meldt ABC News. Daarbij raakten acht mensen gewond, onder wie vier kinderen.
Het gaat om een 44-jarige man die wordt aangeklaagd voor meerdere pogingen tot moord. Er zijn nog geen details bekend over het motief of over de manier waarop de politie de verdachte aan de misdaad heeft weten te koppelen.
De slachtoffers waren aanwezig bij een familiebarbecue ter ere van de feestdag toen ze onder vuur werden genomen.
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