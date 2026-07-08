Taylor Swift-fans hebben 25 dollar neergeteld voor afval - waaronder sigarettenpeuken en een ovulatietest - dat werd verzameld in de buurt van de bruiloft van de Amerikaanse zangeres en NFL-ster Travis Kelce.

Een kunstenaar uit New York, Justin Gignac, raapte het afval afgelopen vrijdag op van de straat rondom Madison Square Garden, waar het koppel trouwde en een feest gaf voor honderden beroemde gasten.

Alle afzonderlijk verkochte items waren woensdag, binnen 24 uur nadat de verkoop van start ging, al uitverkocht: van dopjes van waterflesjes, snoepringen en politielint tot rietjes, bestek en zelfs een enkele linker AirPod.

"Het trekt vooral Swifties aan die gewoon een tastbaar aandenken aan de bruiloft willen hebben", zei Gignac, die het afval verkoopt op zijn website New York City Garbage. Hij verdiende daar tot nu toe 1250 dollar mee.

Hij benadrukte dat het afval afkomstig is van buiten de afzettingen rondom Madison Square Garden, en dus niet van binnen de locatie zelf.