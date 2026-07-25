Politie: ook mensen gestoken bij Pride in Berlijn

BERLIJN (ANP/DPA) - Volgens getuigen zijn er bij de vermoedelijke aanrijding met de witte auto op de Pride in Berlijn ook mensen gestoken en gewond geraakt. Dat zegt politiewoordvoerder Florian Nath.

De mensen zijn zo snel mogelijk naar ziekenhuizen overgebracht.

Er wordt nu onderzocht of er na "de fase van de aanrijding" nog een tweede fase heeft plaatsgevonden. Volgens de krant Bild zou een persoon met een mes het witte voertuig hebben verlaten.

De vermoedelijke aanrijding heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Ongeveer zeventien personen raakten gewond, aldus de politie. Meerdere mensen zijn levensgevaarlijk gewond.

Honderdduizenden mensen waren op de been voor de Pride.

De politie verzoekt mensen die foto's of filmpjes hebben gemaakt om die ter beschikking te stellen.