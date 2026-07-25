Mart Hoogkamer opgelucht na eerste eigen openluchtconcert

Mart Hoogkamer kijkt met genoegen terug op zijn eerste eigen openluchtconcert. In Shownieuws vertelde de zanger dat de show in Den Bosch zaterdagavond "fantastisch" is verlopen. Hij nam onder meer zijn 1-jarige dochter Logan mee het podium op.

"Het ging fantastisch", reageert Hoogkamer na afloop. Hij was blij dat het mooi weer was tijdens het concert in de geboortestad van zijn vriendin Jennifer. "Die kleine is een halve Bosschenaar natuurlijk, dus ik had besloten om dat te doen, samen het podium op."

De kleine Logan vond het "wel spannend", zei de zanger. "Vooral ook achter de schermen, waar ze merkte dat papa wel een beetje zenuwachtig was. Ze is thuis geen spanning gewend en als ik dan voor 7000, 8000 mensen moet optreden en me moet focussen, dan ziet ze wel een andere papa. Dat vond ik wel moeilijk."

Vuurwerk

Het concert zelf ging goed. "Sowieso, je kan een concert geven in Ahoy of in Ziggo Dome, maar niets is zo uniek als een openluchtconcert, en al helemaal hier voor de Sint-Janskathedraal op de Parade", aldus Hoogkamer. "Er was ook vuurwerk en dat kan helemaal niet als je een concert geeft in Ziggo of Ahoy, dan vliegt de boel in de brand!", lachte hij.

Hoogkamer had als gastartiesten onder anderen Rutger van Barneveld, Jeroen van der Boom en André Hazes uitgenodigd.