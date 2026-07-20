Politie pakt man op in New York na brandbom bij overheidsgebouw

NEW YORK (ANP) - De politie in New York heeft een man gearresteerd die maandag een brandbom heeft afgestoken voor een gebouw van de federale overheid. Onder meer het lokale kantoor van de immigratiedienst ICE is er gevestigd. Volgens ABC News is de verdachte vermoedelijk een demonstrant met een "verleden van anti-ICE-activiteiten".

De FBI onderzoekt de zaak. De brandbom zou zelfgemaakt zijn, met vuurwerk en een brandbare vloeistof. Ook zou de verdachte een luchtdrukwapen hebben gehad. ABC schrijft dat de lokale politie een kar onderzoekt die de verdachte bij zich had. Daar hing onder meer een bord aan met de tekst "ICE Off Our Streets".

Er zijn volgens FBI-directeur Kash Patel twee mensen lichtgewond geraakt. Burgemeester Zohran Mamdani noemt het incident op X zeer verontrustend. "Ik ben opgelucht dat niemand ernstig gewond is geraakt en dat er een verdachte is aangehouden."