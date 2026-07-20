William bedroefd door overlijden voetbalicoon Kevin Keegan

De Britse prins William is "enorm bedroefd" door het overlijden van de Engelse voetbalgrootheid Kevin Keegan. Dat schreef de prins van Wales, tevens beschermheer van de Engelse voetbalbond, in een bericht op sociale media. Maandag werd bekend dat Keegan op 75-jarige leeftijd is overleden.

Volgens William was Keegan "een buitengewone voetballer en trainer", die generaties heeft geïnspireerd met zijn "talent, passie en liefde voor het spel". "Bovenal zal hij herinnerd worden als een vriendelijke en vrijgevige man."

Keegan won twee keer de Gouden Bal. Hij kwam 63 keer uit voor Engeland. Na zijn actieve loopbaan was hij trainer bij Newcastle United, Fulham en Manchester City. Hij was bondscoach van Engeland in 1999 en 2000.