Politie schiet vrouw neer na steekpartij in hart van New York

NEW YORK (ANP) - De politie van New York heeft een vrouw neergeschoten op Times Square, in het hart van Manhattan. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder ABC7 News.

Volgens de politie had de vrouw twee mensen neergestoken, een man en een vrouw, voordat politieagenten ter plaatse verschenen. De vrouw vluchtte in de richting van een politiebureau, waar agenten haar confronteerden.

Toen de vrouw weigerde haar messen neer te leggen, openden agenten het vuur, aldus de politie. Een getuige vertelde aan CBS News dat hij een vrouw met twee messen zag en hoorde hoe agenten haar opdroegen de messen neer te leggen.

De neergeschoten vrouw en de twee slachtoffers van de steekpartij zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De autoriteiten onderzoeken of de vrouw kampt met geestelijke gezondheidsproblemen, zeiden politiebronnen tegen NBC News.