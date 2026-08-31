Lamine Yamal en Raphinha helpen Barcelona aan ruime zege

BARCELONA (ANP) - Lamine Yamal en Raphinha hebben FC Barcelona aan een ruime zege op Rayo Vallecano geholpen. De aanvallers tekenden allebei voor twee doelpunten tijdens de 5-2-overwinning in het eigen Camp Nou.

Sergio Camello maakte in de twaalfde minuut nog wel de openingstreffer namens Rayo Vallecano, maar Raphinha en Lamine Yamal hadden tien minuten later de achterstand omgedraaid in een 2-1-voorsprong. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt van Florian Lejeune, voordat Camello de spanning terugbracht: 3-2. Raphinha en Lamine Yamal scoorden daarna allebei nogmaals.

Koploper Barcelona heeft na drie wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid. Barcelona is op 9 september de eerste tegenstander van Feyenoord in de Champions League.