WASHINGTON (ANP) - De politie in Washington denkt de schutter die eerder op donderdag meerdere mensen neerschoot in een sportschool en daarbuiten, te hebben opgepakt. Dat zei de dienst tijdens een persmoment nabij het pand waar de schutter zich verschanst had. De vermeende schutter zou inmiddels zijn overleden, meldt NBC.

Iets voor 08.00 uur lokale tijd ontving de politie meldingen van een schietpartij in een chique sportschool op enkele blokken verwijderd van het Witte Huis. Daarbij zijn voor zover nu bekend vier mensen gewond geraakt. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Ook overleed iemand ter plekke, stelt de politie.

De schutter, een volwassen man, verschanste zich vervolgens boven de sportschool in een appartement op de zevende verdieping. Politieonderhandelaars konden contact met hem leggen. Toen schoten werden gehoord, werd de deur opengebroken en de vermoedelijke schutter aangetroffen met een schotwond. Hij zou in hechtenis zijn genomen, zei de agent met enig voorbehoud.

Gevraagd naar de identiteit van de schutter zegt de politie dat zij een vermoeden heeft om wie het gaat. Ook denkt de dienst dat het appartement waar de man zich verschanste, van hem was. Uitgezocht wordt of het gaat om een conflict tussen de schutter en het beheer of de eigenaar van het appartementencomplex, al haast de politie zich te zeggen dat het onderzoek nog in een vroeg stadium verkeert. Vanuit het gebarricadeerde appartement schoot de verdachte zeker tweemaal op agenten.

Volgens NBC zou de man inmiddels zijn overleden aan zijn verwondingen. Tijdens het persmoment kwam dat niet ter sprake.