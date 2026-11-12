Veel mensen proberen online nog een kaartje te bemachtigen voor de IDFA-premiere van de veelbesproken documentaire You Can See Everything van makers Lance Oppenheim en Nathan Fielder. Op Ticketswap hebben zich nu 1429 mensen aangemeld die nog zoeken naar een ticket. Dit zijn bijna evenveel mensen als in Theater Carré in Amsterdam passen, waar vrijdag de premiere plaatsvindt.

Een woordvoerder van IDFA laat weten dat "het voor zover ik weet nog nooit is voorgekomen dat er zo'n enorme run op kaartjes is voor een film". Het IDFA geldt als het grootste documentairefestival ter wereld en vindt voor de 39e keer plaats.

Het festival heeft al twee extra vertoningen ingepland, maar ook deze waren binnen een paar minuten uitverkocht. Op dit moment lijkt het er niet op dat IDFA nog meer viewings gaat inplannen. De film draait vanaf begin januari in heel Nederland in de bioscopen.

You Can See Everything gaat over Elizabeth Holmes, de voormalige topvrouw van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos. Zij werd in 2022 veroordeeld tot een celstraf van ruim elf jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan het oplichten van beleggers. De makers kregen toestemming om haar een maand lang te volgen, voordat ze de cel in moest. De film bracht in de VS binnen twee weken bijna 50 miljoen dollar op, een onwaarschijnlijk hoog bedrag voor een documentaire.