Politie zoekt naar tweede verdachte na schietpartij Seattle

SEATTLE (ANP) - De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte die betrokken zou zijn bij een schietpartij in Seattle. Dat meldt een lokale politiechef. Bij de schietpartij vielen drie doden en vier gewonden. Een eerste verdachte werd eerder al opgepakt.

"Er waren twee personen, van wie we denken dat ze op elkaar schoten", zei de politiechef tegen journalisten. Hij kon geen details geven over de verdachte die is aangehouden, behalve dat het om een jongere gaat.

De schietpartij vond plaats in het Seattle Center, vlak bij de bekende Space Needle, waar op dat moment een culinair festival plaatsvond.