Bijna 1,2 miljoen kijkers zien Van der Poel winnen in Parijs

De slotetappe van de Tour de France heeft zondag veel kijkers via televisie getrokken. Bijna 1,2 miljoen mensen zagen op NPO 1 hoe de Nederlandse Mathieu van der Poel na een spectaculaire rit als eerste over de meet kwam op de Champs-Élysées in Parijs, blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

De laatste etappe van de tour trok meer kijkers dan in de voorgaande dagen. Dat komt omdat het rondje Parijs pas in de late middag en vooravond werd verreden.

Op primetime ging het allerlaatste seizoen van Zomergasten van start met 401.000 kijkers op NPO 2. In de eerste aflevering was cabaretier Peter Pannekoek te gast. Naar de Avondetappe van de NOS op NPO 1 keken iets meer dan 1,2 miljoen mensen.