Poolse president annuleert reis na schorsing hoogste rechter

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse president Karol Nawrocki heeft zijn vliegtuig naar Senegal rechtsomkeert laten maken, nadat de hoogste rechter in zijn land werd geschorst en de politie het hoogste gerechtshof was binnengedrongen. De politie meldde het gebouw te zijn binnengedrongen nadat er incidenten rondom het hof ontstonden.

Het Constitutionele Hof meldde vrijdag dat de voorzitter, Bogdan Swieczkowski, geschorst was.

Nawrocki, bondgenoot van de voormalige nationalistische regering van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), weigerde eerder dit jaar drie van de zes door het parlement voorgedragen rechters te beëdigen. De inmiddels geschorste Swieczkowski gaf op zijn beurt geen toestemming aan rechters, die door het parlement waren gekozen, om hun ambt te aanvaarden. Swieczkowski was onder de PiS onderminister van Justitie.

"Het herstellen van de rechtsstaat is onze plicht." schreef premier Donald Tusk op X vrijdag. Politici van PiS zeiden dat Tusk een staatsgreep pleegde tegen het hof.