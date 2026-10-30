PSV-tegenstander Club Brugge koploper na uitzege op Zulte Waregem

WAREGEM (ANP) - Club Brugge kan met een goed gevoel richting Eindhoven voor de ontmoeting woensdag met PSV in de Champions League. De Belgische topploeg won vrijdag de uitwedstrijd tegen Zulte Waregem in de hoogste divisie. Het werd 4-2 voor de club van trainer Ivan Leko.

Brugge klom door de zege naar de koppositie van de Pro League met 27 punten uit tien wedstrijden.

De Noor Hugo Vetlesen opende al in de derde minuut de score voor Club Brugge. Tobias Hedl kopte na een halfuur de gelijkmaker binnen voor de thuisploeg, maar voor rust stond het al 1-4 na treffers van Carlos Forbs, Nicolò Tresoldi en Hans Vanaken. Zulte Waregem, dat zijn vijfde nederlaag op rij leed, deed in de tweede helft nog wel wat terug via opnieuw Hedl, maar daar bleef het bij.

Club Brugge is de vierde tegenstander van PSV in de leaguefase van de Champions League. De Bruggenaren staan elfde met 6 punten, PSV achttiende met 4 punten.