PODGORICA (ANP/AFP) - Een populaire Russische oorlogsblogger is opgepakt in Montenegro, heeft de Montenegrijnse premier Milojko Spajić bekendgemaakt op X. Het gaat om Michaïl Zvintsjoek, de oprichter van het Telegramkanaal Rybar. Dat invloedrijke kanaal heeft de arrestatie bevestigd.

De Verenigde Staten hebben een beloning van 10 miljoen dollar (8,9 miljoen euro) uitgeloofd voor de arrestatie van Zvintsjoek. Hij wordt daar gezocht voor vermeende inmenging in verkiezingen. Hij staat ook op de sanctielijst van de Europese Unie voor het verspreiden van propaganda.

Volgens Rybar is hij samen met een aantal andere Russen aangehouden. Ze waren in Montenegro om een documentaire te maken over de toenadering van dat land tot de Europese Unie. Montenegro is de kandidaat-lidstaat die het dichtst bij een formele toetreding lijkt te zijn en hoopt in 2028 lid te kunnen worden van de EU.

1,5 miljoen volgers

"Onze boodschap is duidelijk", schrijft Spajić op X. "Niemand zal onze Europese toekomst in gevaar brengen." Hij spreekt van een succesvolle operatie tegen het "informatienetwerk" Rybar.

De 35-jarige Zvintsjoek diende voor het Russische leger in Syrië. Zijn Telegramkanaal Rybar heeft inmiddels 1,5 miljoen volgers. Dat soort kanalen is sinds het begin van de grootschalige Russische invasie in Oekraïne in 2022 steeds invloedrijker geworden. De bloggers hebben goede contacten binnen het leger en delen meer informatie dan officieel door het ministerie van Defensie naar buiten wordt gebracht. Ze verspreiden veel propaganda over de oorlog, maar krijgen ook enige ruimte om kritiek te leveren op het leger. Het gaat dan doorgaans om oproepen tot nog agressievere operaties tegen Oekraïne.