MANCHESTER (ANP/AFP) - Trainer Enzo Maresca van Manchester City heeft gezegd dat hij het volste vertrouwen in de club heeft. De Engelse topclub werd vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels.

"Ik vertrouw de club, omdat ik de mensen vertrouw, en dat is ook de reden waarom ik voor deze club heb gekozen", zei Maresca bij zijn eerste persconferentie sinds de uitspraak. "Er is geen andere club ter wereld waar ik liever zou zijn."

"De reden dat ik bij deze club ben gekomen, is dat ik de eigenaar, de directeur, de technisch directeur en de hele organisatie voor de volle 100 procent vertrouw. Ik twijfel daar dus niet aan", aldus Maresca. "Ik heb met de club gesproken en we hebben er allemaal vertrouwen in; het juiste moment om het daarover te hebben, is wanneer we het beroep hebben gewonnen."

City bevestigde vorige week vrijdag dat de club in beroep gaat tegen de uitspraak.