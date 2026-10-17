Premier Lecornu hekelt geweld rond Franse protesten

PARIJS (ANP) - De Franse premier Sébastien Lecornu heeft het geweld in Frankrijk in sterke bewoordingen veroordeeld. In een bericht op X schrijft de bewindsman dat hoewel er in Frankrijk plaats is voor vreedzame demonstraties, die plek er níét is "voor brandstichting, plundering en geweld".

In Frankrijk zijn zaterdag honderdduizenden mensen op de been uit onvrede met het onderwijs en het regeringsbeleid in den brede. Op meerdere plekken, zoals Parijs, Marseille, Lyon en Bordeaux, zijn die demonstraties geëscaleerd in geweld. Volgens de Franse premier is het extreemlinks dat daartoe heeft opgeruid, en hebben criminelen zich aangesloten om te kunnen plunderen en vernielen.

"Voor hen die dit geweld inzetten als overduidelijke 'warm-up' voor de presidentsverkiezingen, wil ik dit zeggen: we zullen ons niet laten intimideren. Niemand zal zijn politieke agenda opleggen middels geweld", aldus Lecornu. Hij herhaalt tevens de woorden van de burgemeester van Parijs dat het geweld afleidt van de werkelijke doelen van de demonstraties.

Winkels leeggeroofd

In de Franse hoofdstad werden al bijna tweehonderd mensen opgepakt zaterdag, meldt BFMTV op gezag van het Parijse OM. Dat ging om onder meer verboden wapenbezit, het verbergen van het gezicht en beoogde geweldpleging of vernieling.

Niet alleen leidde dat tot opstootjes met de ordepolitie, die op meerdere plekken in het land opschaalde en zich wendde tot waterwerpers, traangas- en flitsgranaten en andere niet-dodelijke middelen, maar ook tot plundering. Zo werden in Marseille tientallen winkels, waaronder een Hermès-boetiek, leeggeroofd. Ook was brandstichting schering en inslag, met name in Parijs.