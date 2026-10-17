Kolonisten vallen westerse diplomaten aan op bezette Jordaanoever

RAMALLAH (ANP) - Israëlische kolonisten hebben op de bezette Westelijke Jordaanoever een groep met westerse diplomaten aangevallen. Daarbij is een Franse burgemeester gewond geraakt.

Aanleiding vormde de aanval van kolonisten op een groep Palestijnen die olijven aan het plukken waren, schrijft onder meer dagblad Haaretz. Delegatieleden uit België, Frankrijk en Polen bezochten met Israëlische mensenrechtenactivisten Taybeh op de Jordaanoever, toen ook zij werden aangevallen. "Zeven gemaskerde kolonisten, met knuppels, omsingelden onze voertuigen, sloegen erop in en dreigden ons te doden", citeert Haaretz activist Amit Orfali.

Het Israëlische leger heeft op X de aanval veroordeeld. De Israëlische politie kondigt een onderzoek aan. Een veroordeling kwam er ook van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot: "Het oogsten van olijven, het verslaan van het nieuws of het uitvoeren van diplomatieke taken mag er nooit toe leiden dat iemand het risico loopt te worden aangevallen."