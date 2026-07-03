MEXICO-STAD (ANP/DPA) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden eerder meerdere dodelijke incidenten plaats.

Mexico won woensdag met 2-0 van Ecuador, waarna veel Mexicanen de straat opgingen om de overwinning te vieren. Alleen al op de Paseo de la Reforma in Mexico-Stad vierden circa 1 miljoen mensen feest. Daar vielen vier doden. Meer dan 1600 mensen hadden medische hulp nodig.

Het Mexicaanse elftal speelt zondag in de achtste finales tegen Engeland, in Mexico-Stad. Er wordt bij een eventuele nieuwe Mexicaanse overwinning weer rekening gehouden met veel feestvierders op straat.

"Ik wil iedereen vragen zich zeer verantwoordelijk te gedragen, plekken te vermijden waar volgens de autoriteiten al grote mensenmassa's zijn, en op een verantwoorde manier feest te vieren", zei Sheinbaum. Om gevaarlijke situaties en geweld te voorkomen, geldt weer een alcoholverbod bij vieringen op straat.