Sosha Duysker wint derde seizoen Stars on Stage

Sosha Duysker heeft vrijdagavond het derde seizoen van Stars on Stage gewonnen. In de finale bleef de presentatrice Roxeanne Hazes en Bouke Scholten voor.

De drie finalisten brachten tijdens de finale meerdere musicalnummers ten gehore. De winnaar werd bepaald door de jury en het publiek. De onervaren Duysker viel op bij de jury. Zo zei Chantal Janzen: "Waar was jij al die tijd?"

In Stars on Stage gaan verschillende bekende Nederlanders de ultieme uitdaging aan om te worden opgeleid tot musicalster. Buddy Vedder en Jamai presenteerden het programma. Paul de Leeuw, Albert Verlinde en Chantal Janzen vormden de jury.

Onder anderen Barry Paf, Dyantha Brooks en Hans Klok deden mee aan de zangwedstrijd.