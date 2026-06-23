President Tsjechië naar hof omdat hij niet mee mag naar NAVO-top

PRAAG (ANP/RTR) - De Tsjechische president Petr Pavel is boos dat de regering hem niet heeft opgenomen in de officiële delegatie van het land voor de NAVO-top in Turkije over twee weken. Pavel stapt naar het Grondwettelijk Hof, omdat hij vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt.

De Tsjechische regering, onder leiding van de rechts-populistische Andrej Babiš, maakte maandag bekend dat de president thuis wordt gelaten. Babiš reist samen met zijn ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken naar Ankara.

Vorig jaar leidde Pavel, een voormalig NAVO-generaal, nog de Tsjechische delegatie. Sinds Tsjechië in 1999 lid werd, deden de presidenten dat vrijwel altijd.

Babiš en Pavel hebben al maanden ruzie over wie er naar de NAVO-top gaat. Tsjechië is een van de weinige landen binnen de alliantie die afgelopen jaar de oude NAVO-norm van 2 procent uitgaven aan defensie niet haalde. Pavel hamert vaak op meer defensie-uitgaven, terwijl Babiš in andere zaken wil investeren.