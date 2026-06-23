Rob Kemps gaat theaters in met voorstelling over Jacques Brel

Rob Kemps staat vanaf komend najaar in de theaters met een voorstelling over de Vlaamse chansonnier Jacques Brel. De voorstelling heet Laat Me Niet Alleen en gaat op 9 oktober, de sterfdag van Brel, in première in de Leidse Schouwburg.

"Jacques Brel is altijd bij me. Hij heeft zich genesteld in mijn leven, herinneringen en in wie ik ben. Brel is voor mij de allergrootste", zegt Kemps. "In goeie en slechte tijden, zelfs op mijn huwelijksreis aan de andere kant van de wereld. Een leven zonder Brel is geen leven."

Laat Me Niet Alleen belooft een persoonlijke voorstelling te worden waarin Kemps de bezoekers meeneemt door het leven van Brel. De voorstelling is de opvolger van Hemel op aarde, over de Parijse begraafplaats Père Lachaise, waarmee Kemps vorig jaar langs de Nederlandse theaters tourde. Kemps is ook bekend van de feestact Snollebollekes.