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President Zelensky voor het eerst in Servië en zoekt samenwerking

08 aug , 15:54Buitenland
anp080826091 1
ANP
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BELGRADO (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft voor het eerst als staatshoofd een bezoek aan Servië gebracht. Hij heeft zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vučić gesproken over meer samenwerking, onder meer op het gebied van landbouw en voorziening van levensmiddelen. Zelensky dankte zijn gastheer voor de humanitaire hulp uit Servië.
Servië heeft historische en economische banden met Rusland, maar heeft de Russische aanval op Oekraïne van 2022 wel veroordeeld. Er zijn geen Servische sancties tegen Rusland. Het land steunt wel de territoriale onschendbaarheid van Oekraïne. Oekraïne doet dat ook ten aanzien van Servië.
Servië verloor in 1999 de provincie Kosovo, die een etnisch Albanese meerderheid heeft, door NAVO-bombardementen op toenmalig Joegoslavië. De NAVO steunde separatisten in Kosovo. Oekraïne erkent Kosovo niet als onafhankelijk, mede omdat het Kremlin er vaak naar wijst bij eigen aanspraken op onder meer de Krim, waar etnische Russen de meerderheid vormen.
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