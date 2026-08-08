NEW YORK (ANP) - Het vermogen van Elon Musk is door een forse koerswinst van ruimtevaartbedrijf SpaceX hersteld tot 817 miljard dollar. Dat heeft persbureau Bloomberg becijferd in zijn Billionaires Index.

Op de beurs in New York zijn de aandelen van SpaceX vrijdag voor de tweede dag op rij flink gestegen. Daarmee lijkt het aandeel op weg de oorspronkelijke koers van de beursgang in juni weer te doorbreken, voor het eerst sinds het vorige maand onder dat niveau zakte. Een koerssprong van 16 procent op vrijdag bracht de tweedaagse opleving op ongeveer 23 procent, goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan 327 miljard dollar.

Musk, die met afstand de grootste aandeelhouder is van het bedrijf, profiteerde hiervan. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op 684 miljard dollar. Musk was in de zes weken daarvoor namelijk bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. De beursgang van SpaceX maakte hem tijdelijk de eerste biljonair (1000 miljard dollar) ooit, alvorens de koers weer omlaagging.