LIMA (ANP) - De kandidaten voor het presidentschap van Peru gaan nek-aan-nek. Waar bij de recentste telling de conservatieve Keiko Fujimori was uitgelopen op haar rivaal Roberto Sánchez, is het in de nieuwste peiling weer het linkse congreslid dat voorligt: 50,3 procent tegenover 49,7 procent.

Fujimori, dochter van voormalig president Alberto Fujimori, zette in haar campagne een harde aanpak van criminaliteit centraal. Sánchez beloofde ambitieuze hervormingen met onder meer een nieuwe grondwet, herziening van de mijnrechten en investeringen in plattelandsgebieden.

De eerste ronde van de verkiezingen in april werd gehinderd door logistieke problemen. Zo konden tienduizenden kiezers in hoofdstad Lima hun stem niet uitbrengen door een gebrek aan stembiljetten en stembussen. Volgens waarnemers en de Peruaanse verkiezingsautoriteit verliep de tweede ronde zondag zonder noemenswaardige problemen.