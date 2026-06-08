Bij de uitreiking van de Tony Awards in New York is Schmigadoon! uitgeroepen tot beste musical. Liberation won de prijs voor beste toneelstuk.

In de toneelcategorie ging de prijs voor beste acteur naar John Lithgow, die Roald Dahl speelt in Giant. Lesley Manville won de award voor beste actrice voor haar rol als Jocasta in Oedipus. In de musicalcategorie gingen de acteursprijzen naar Joshua Henry en Caissie Levy uit Ragtime.

Actrice Laurie Metcalf, bekend van haar tv-rol in Roseanne en The Conners, won de prijs voor beste bijrol in het toneelstuk Death of a Salesman. Acteur Alden Ehrenreich won een Tony voor beste bijrol in het toneelstuk Becky Shaw.

De Tony's zijn de belangrijkste Amerikaanse toneelprijzen. De awards werden voor de 79e keer uitgereikt. Zangeres Pink presenteerde de uitreiking in Radio City Music Hall in New York. Ze trapte de ceremonie af met een Broadway-versie van het nummer Lady Marmalade, waarbij castleden van alle genomineerde musicals meezongen.