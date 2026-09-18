Prijzengeld Nobelprijzen omhoog, tienduizenden euro's erbij

OSLO (ANP/AFP) - De winnaars van de Nobelprijzen kunnen dit jaar een hogere geldprijs verwachten. De Nobelstichting maakte bekend dat het prijzengeld is verhoogd naar 12 miljoen kroon, meer dan 1 miljoen euro.

Het gaat om een verhoging van omgerekend 88.000 euro. "Door het bedrag van de prijs te verhogen, handhaven we de langetermijnbetekenis van de Nobelprijs en zorgen we ervoor dat het financiële gedeelte van de prijs in de loop der tijd zijn waarde behoudt", zei topvrouw Hanna Stjärne.

De Nobelprijzen worden gezien als de meest prestigieuze prijzen ter wereld. Ze worden uitgereikt sinds 1901, toen het prijzengeld nog ruim 150.000 kroon was, en waren bedoeld voor personen die de mensheid vooruit hadden geholpen.

Het geld komt van de nalatenschap van de in 1896 overleden industrieel Alfred Nobel. Die liet destijds 31 miljoen kroon na. Dat is omgerekend naar deze tijd ongeveer 2,2 miljard kroon, zegt de Nobelstichting. Dat komt neer op 194 miljoen euro.