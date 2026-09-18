Noors hof onthult sarcofaag koning Harald

Het Noorse hof heeft vrijdag de sarcofaag van de overleden koning Harald onthuld. Die is inmiddels geplaatst in het koninklijk mausoleum bij Akershus in Oslo. De sarcofaag, waarin later ook koningin Sonja haar laatste rustplaats krijgt, heeft de vorm van een schip.

De vorm verwijst naar Haralds nauwe band met de zee. Volgens het hof is het ontwerp daarnaast geïnspireerd op oude scheepsbegrafenissen, waarbij het schip de overledene op een laatste reis naar een ander rijk bracht.

De sarcofaag is gemaakt van groenachtige olivijnsteen uit Sunnmøre. De keuze voor Noorse steen verwijst naar de liefde van koningin Sonja, die nog in leven is, voor de Noorse natuur. Ze heeft veel gewandeld en geskied in het gebied waar de steen vandaan komt. Volgens het hof komen zo Haralds band met de zee en Sonja's liefde voor de natuur samen in hun gezamenlijke laatste rustplaats.

Op het deksel zijn symbolen van de Noorse regalia aangebracht, waaronder de koningskroon, rijksappel, scepter en het rijkszwaard. In twee afgebeelde kronen zijn groene edelstenen van peridoot verwerkt. Het ontwerp is van het Noorse architectenbureau Snøhetta.

In het mausoleum bevinden zich ook de sarcofagen van Haralds ouders, koning Olav en kroonprinses Märtha, en zijn grootouders koning Haakon en koningin Maud.