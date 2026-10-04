RIGA (ANP/RTR) - De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Kulbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88 procent van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6 procent van de stemmen.

De rechtspopulistische partij Letland Eerst, die populair is bij de etnisch-Russische minderheid, volgde met 13,4 procent. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6 procent.

Kulbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven. Voor een meerderheid heeft hij wel coalitiepartners nodig. Samenwerking met Letland Eerst sloot hij uit.

Veiligheid

Veiligheid speelde een grote rol in de campagne. Letland waarschuwt net als andere Baltische landen voor sabotage, cyberaanvallen en andere Russische dreigingen. Kulbergs wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensie-uitgaven op 5 procent van het bruto binnenlands product houden.

Soevereine Macht pleit er juist voor de Letse hulp aan Oekraïne stop te zetten.