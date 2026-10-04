Tom Cruise is ondanks de tegenvallende opening van zijn nieuwe film Digger "ontzettend trots" op het eindresultaat. Dat schrijft de 64-jarige acteur op Instagram.

"Ik ben zo vereerd dat ik de kans heb gekregen om deze film te maken samen met zulke getalenteerde artiesten", schrijft Cruise. Hij bedankt de cast en crew voor hun "toewijding, harde werk en plezier". "Het was echt een onvergetelijke ervaring en ik ben ontzettend trots op wat we hebben gemaakt."

Digger kende een tegenvallende start in de Amerikaanse bioscopen. Volgens vakblad Variety bracht de film vrijdag 3,4 miljoen dollar op en wordt voor het hele openingsweekend in de Verenigde Staten en Canada een opbrengst van ongeveer 7,5 miljoen dollar verwacht. Variety voorspelt dat de film, die naar verluidt 160 tot 180 miljoen dollar kostte, een van de grootste flops van het jaar kan worden.

Digger gaat over een machtige oliemagnaat, gespeeld door Cruise, wiens bedrijf een ecologische ramp veroorzaakt.