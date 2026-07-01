VALLETTA (ANP) - In Malta is de langverwachte rechtszaak tegen de rijke zakenman Yorgen Fenech begonnen. Hij wordt ervan verdacht in 2017 opdracht te hebben gegeven voor de moord op de bekende onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. De zaak leidde tot grote ophef in Malta en kostte onder meer de premier zijn baan.

Galizia deed uitgebreid onderzoek naar corruptie en vriendjespolitiek in de top van het Maltese bedrijfsleven en de politiek. Ze kwam op 53-jarige leeftijd om bij een bomaanslag op haar auto.

Eerder zijn al vijf personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom, maar Fenech wordt gezien als de opdrachtgever achter de moord. Hij heeft een zakenimperium dat honderden miljoenen waard is en is onder meer actief in de energie- en toerismesector.

Levenslang

Fenech werd in 2019 gearresteerd op zijn jacht toen hij probeerde om Malta varend te verlaten. Iemand die betrokken was bij de moord had vlak daarvoor een deal gesloten met justitie om alle betrokkenen aan te wijzen.

Aanklagers eisten eerder al levenslang voor Fenech. Woensdag is de jury benoemd en daarmee kan de inhoudelijke zaak beginnen.

De familie van Galizia is blij dat het negen jaar na de moord zover is. Ook de internationale persvrijheidsorganisatie Reporters Without Borders schrijft op sociale media dat het proces "nieuwe hoop geeft dat er eindelijk gerechtigheid zal worden gedaan voor een misdrijf dat bijna negen jaar geleden is gepleegd".