SACRAMENTO (ANP) - Kiezers in de Amerikaanse staat Californië verwerpen naar verwachting een unieke belasting voor miljardairs, voorspelt Decision Desk HQ, dat de Amerikaanse verkiezingsuitslagen bijhoudt, op X. Met bijna drie kwart van de stemmen geteld, steunt slechts 46 procent van de kiezers het voorstel, 54 procent is tegen.

Het voorstel, bekend als Proposition 40, behelsde een eenmalige belasting van 5 procent op het vermogen van miljardairs die begin 2026 in Californië woonden. Het merendeel van de opbrengsten zou worden ingezet om de gezondheidszorg te versterken. Kiezers konden zich erover uitspreken tijdens de midterms van dinsdag.

De verwerping is een tegenslag voor pogingen om extreem vermogen in de hele Verenigde Staten te belasten. Voorstanders hoopten dat Californië als blauwdruk zou dienen voor soortgelijke initiatieven elders in het land.

Het voorstel sneuvelde mede door tegenstand van een coalitie die onder meer bestond uit tech-miljardairs en de Democratische gouverneur Gavin Newsom. Zij besteedden meer dan 300 miljoen dollar aan advertenties en andere middelen om de publieke opinie tegen het voorstel te keren.