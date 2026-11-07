Thomas Markle, de 82-jarige vader van Meghan Markle, is door een Amerikaanse rechter onder huisarrest geplaatst. Hij is aangeklaagd voor het bezit van kinderporno en mag de zaak "onder elektronisch toezicht" afwachten in het verzorgingstehuis waar hij woont.

Markle werd in Florida opgepakt nadat de FBI twee opslagruimtes in Los Angeles had doorzocht die hij al bijna twintig jaar huurde. Volgens de openbaar aanklager zijn er onder meer foto's aangetroffen van Markle met minderjarige meisjes. In totaal zijn 78 items in beslag genomen. Naast foto's gaat het ook om filmnegatieven en boeken met materiaal van vermoedelijk seksueel misbruik van minderjarigen, aldus het ministerie van Justitie.

FBI-directeur Kash Patel zei dat er "snel gehandeld" werd bij de arrestatie van Markle. "Hij zou het op onschuldige kinderen hebben gemunt en hebben geprobeerd hun onschuld te ontnemen", aldus Patel.

Markle verscheen vrijdag in een rolstoel in een rechtbank in Tampa, aldus CBS News en CNN. De zitting waarin de aanklacht werd gedeeld, duurde ongeveer een half uur. Markle heeft nog geen verklaring afgelegd. Het kan volgens de media nog enkele weken duren voordat de zaak wordt behandeld. Als hij wordt veroordeeld, kan hij maximaal twintig jaar celstraf krijgen.

Eind oktober kwamen beschuldigingen aan het licht dat duizenden beelden van kindermisbruik in Markles woning in de Filipijnen waren aangetroffen. Zelf ontkende Markle eerder tegenover de Daily Mail dat hij dergelijke beelden in zijn bezit had. Hij sprak van "zieke leugens".

Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, is al jaren vervreemd van haar vader. Zo was hij niet bij hun huwelijk in 2018.

In een eerdere verklaring zei Meghan te hopen dat mensen nu begrijpen waarom ze met haar vader heeft gebroken en waarom hij haar kinderen niet mag zien. Meghan noch Harry heeft op het nieuws over de arrestatie gereageerd.