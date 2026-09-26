Protest in Madrid om aanpak van overheid rond Ceuta

MADRID (ANP/AFP) - Duizenden mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen het handelen van de overheid rond de situatie in Ceuta. Tienduizenden migranten kwamen daar eind juli in korte tijd de grens over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de overheid gefaald heeft in het beschermen van de grenzen en willen vervroegde verkiezingen.

De regering meldt dat er ongeveer 20.000 mensen bij de demonstratie aanwezig waren. Volgens de organisatoren van het protest waren het 180.000 mensen.

De conservatieve Volkspartij (PP) en de uiterst rechtse partij Vox steunden het protest. Demonstranten liepen met rood-gele Spaanse vlaggen en riepen dingen als "Ceuta is niet te koop, Ceuta moet verdedigd worden" terwijl ze door de Spaanse hoofdstad liepen.

De meeste migranten keerden na de toestroom binnen een paar uur weer terug naar Marokko. Enkele duizenden verblijven nog steeds in de Spaanse exclave, waar de voorzieningen schaars zijn.