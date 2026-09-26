Christina Curry overweldigd door 'liefde' na realitysoap

Christina Curry kijkt met dankbaarheid terug op haar realitysoap Adam's Family: 25 Jaar Later. "We zijn overweldigd door alle liefde", schrijft de dochter van Adam Curry en Patricia Paay op Instagram over de vele reacties die ze de afgelopen weken kreeg.

"Het raakt ons diep dat ons verhaal zoveel met jullie heeft gedaan en ook bij veel kijkers iets heeft losgemaakt. Bedankt voor het meehuilen én het meelachen", zegt Curry, die zich met haar partner Kevin door camera's liet volgen rondom de geboorte van haar dochter Cleo.

De serie was in zekere zin het vervolg van de Adam's Family uit 2002. Adam Curry en Patricia Paay waren destijds de eerste bekende Nederlanders die hun leven in een realityserie lieten vastleggen. Christina Curry vond het een helende ervaring om het nu nog een keer te doen, juist omdat ze het 25 jaar geleden als puber "zo moeilijk vond".

"Dit keer draait het niet om een groots leven vol glamour en een onbereikbare levensstijl, maar om iets wat zoveel belangrijker is: liefde. Liefde heeft onze werelden en onze families weer samengebracht", stelt Christina. "Ik ben voor altijd dankbaar dat ik de kans heb gekregen om een nieuwe wending aan dit verhaal te geven samen met Kevin. En ons verhaal is nog lang niet afgelopen."