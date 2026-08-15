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Qatar veroordeelt Israël om geweld kolonisten tegen Palestijnen

15 aug , 17:37Buitenland
anp150826092 1
ANP
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DOHA (ANP) - Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld tegen Palestijnen door Joodse kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op "om dringend actie te ondernemen".
In een uitgegeven verklaring van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ook nieuwszender Al Jazeera naar verwijst, worden de "systematische aanvallen" op Palestijnse burgers gezien als "een grove schending van het internationaal recht" en van VN-resoluties. Qatar noemt de aanvallen "een voortzetting van de gruwelijke misdaden jegens het Palestijnse volk".
Het land veroordeelt daarvoor ook Israël zelf: "Het ministerie benadrukt dat deze misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt verdere aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten".
Qatar wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en "de schuldigen ter verantwoording roept".
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