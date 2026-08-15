ZAGREB (ANP) - Turnster Sanna Veerman (24) heeft bij de EK in Zagreb nipt naast de medailles gegrepen in de toestelfinale op het onderdeel brug. De Volendamse kwam na een gedegen oefening tot 14,200 punten en werd daarmee vierde.

De Duitse Helen Kevric pakte met 14,500 punten het goud. Elisa Iorio uit Italië greep met 14,333 punten het zilver, terwijl haar landgenote Giulia Perotti het brons pakte (14,233).

"Dit is heel zuur", zei Veerman achteraf. "Shit hé, ik was zó dichtbij. Ik ben er echt vol voor gegaan en ben qua uitvoering ook heel tevreden. Wat dat betreft heb ik ook wel een beetje gemengde gevoelens. Een bronzen plak had mooi geweest, maar helaas mocht het net niet zo zijn."

'Net niet genoeg

Veerman kwam als laatste turnster in actie in de finale en wist daardoor precies wat ze nodig had voor een medaille. "Toen ik mijn afsprong landde, dacht ik al: het is óf nét wel óf nét niet genoeg. Helaas viel het de verkeerde kant op."

Naomi Visser, die de brugfinale in Zagreb opende, kwam twee keer ten val. Daardoor kwam de Papendrechtse niet verder dan 11,266 punten en de achtste en laatste plek.

Visser liep donderdag nipt een medaille in de meerkamp mis. Met 53,299 punten eindigde Visser als vierde op de geschoonde lijst met maximaal twee turnsters per land. Veerman en Visser komen zondag nog met teamgenotes Sanne Wevers, Floor Slooff en Vera Ubbink in actie in de teamfinale.