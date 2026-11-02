WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump moet niet langer van Californië eisen om enkele duizenden stembiljetten in die staat niet mee te tellen bij de Congresverkiezingen. Dat heeft een federale rechter in Washington, James Boasberg, besloten. Volgens de rechter is het niet aan de regering om "eenzijdig haar voorkeursprocedures" op te leggen aan staten. In de Verenigde Staten zijn staten grotendeels zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de stembusgang.

De regering-Trump heeft in meerdere staten op basis van zelfgemaakte lijsten geprobeerd aanhangig te maken dat vermeende niet-burgers stembiljetten zouden hebben ontvangen. Onder meer Californië heeft die inmenging aangevochten. "Californië mag zelf kiezen welke procedures het gebruikt om te verifiëren of geregistreerde stemmers staatsburgerschap hebben", zegt Boasberg nu over die pogingen.

Eerder maandag maakte de regering-Trump bekend een andere zaak rond de Californische stembiljetten op te spelen naar het Hooggerechtshof.