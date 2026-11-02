Katja Schuurman denkt serieus na over het maken van een eigen theatershow. "Dat zie ik zeker zitten", vertelde de zangeres en actrice aan het ANP voorafgaand aan de première van de theatervoorstelling Goed dat jij bestaat! van Johnny de Mol.

"Als ik dan op zo'n première ben dan begin ik weer te twijfelen en denk ik wel jeetje het is wel heel spannend", zei Schuurman. "Als ik het doe, waar ik wel op zich serieus mee bezig ben, doe ik gewoon geen première", besluit ze.

Ook vertelde ze dat ze "heel trots" is op haar vriend De Mol. "We hebben ooit nog met elkaar op het podium gestaan. Heel lang geleden. Ik vind het fijn om er te kunnen zijn voor hem."