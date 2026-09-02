PROVO (ANP) - Een rechter heeft dinsdag bepaald dat tegen Tyler Robinson, de man die ervan wordt beschuldigd Charlie Kirk te hebben doodgeschoten, de doodstraf geëist mag worden.

De rechter besloot dat tijdens een hoorzitting waarin het Openbaar Ministerie stelde dat er "overweldigend" bewijs is tegen de 23-jarige Robinson. Volgens aanklagers rechtvaardigt dit bewijs een zaak waarin de doodstraf kan worden geëist tegen Robinson.

Charlie Kirk werd vorig jaar september op 31-jarige leeftijd doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. Robinson werd de volgende dag gearresteerd. Charlie Kirk gold als een invloedrijke stem van rechts in de Verenigde Staten en was aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump.