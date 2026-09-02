TEGUCIGALPA (ANP) - Een Hondurese rechtbank heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. Negen maanden geleden werd Hernández gratie verleend door de Amerikaanse president Donald Trump. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel.

Volgens de rechtbank was Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn campagne voor de verkiezingen van 2013 was gegaan.

"Natuurlijk hadden we deze uitkomst verwacht, want de zaak rammelde aan alle kanten", zei Hernández tegen aanhangers buiten de rechtbank. "De uitspraak is glashelder. Vandaag is dit hoofdstuk van politieke vervolging gesloten."

De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras en werd daarna uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar werd hij veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf wegens zijn betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel.