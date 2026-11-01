MIAMI (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Een Amerikaanse federale rechter heeft zaterdag een aanklacht wegens smaad van de Amerikaanse president Donald Trump tegen The Wall Street Journal afgewezen. De aanklacht had betrekking op een artikel waarin hem een brief in de vorm van een naakte vrouw werd toegeschreven die hij in 2003 aan zedendelinquent Jeffrey Epstein zou hebben geschreven.

Trump had ontkend de auteur van deze brief te zijn. Hij eiste bovendien een schadevergoeding van minstens 10 miljard dollar.

In zijn uitspraak onthoudt de rechter uit Florida zich van een oordeel over de authenticiteit van de brief, maar is hij van mening dat The Wall Street Journal grondig onderzoek heeft verricht en te goeder trouw heeft gehandeld door de inhoud ervan te publiceren.

Volgens de krant stond de brief in een gastenboek dat voor Jeffrey Epstein was bestemd ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag. Zijn partner, Ghislaine Maxwell, had destijds tientallen van zijn vrienden, onder wie Donald Trump, gevraagd om een bijdrage.

De krant laat weten tevreden te zijn met de uitspraak. Het juridisch team van Trump meldt dat de president in beroep zal gaan.