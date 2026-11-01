PALM BEACH (ANP/RTR) - De naar de Verenigde Staten gevluchte Flávio Bolsonaro kan zolang blijven als hij wil. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag gezegd.

Op zijn resort Mar-a-Lago zei hij tegen verslaggevers dat hij verder geen plannen heeft om Bolsonaro te ontmoeten. Trump herhaalde dat de verkiezingen "een schande" waren.

Zondag verloor Bolsonaro de Braziliaanse presidentsverkiezingen van Luiz Inácio Lula da Silva. Daarna reisde hij via Argentinië en Ecuador naar de VS, waarschijnlijk om de meerdere corruptie- en witwasonderzoeken die tegen de rechtse senator lopen te ontlopen. Er was bovendien een rechterlijk bevel ingesteld om zijn paspoorten in te leveren en in het land te blijven.

Volgens Amerikaanse media zou Washington rechtstreeks betrokken zijn geweest bij zijn vlucht, maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio ontkende dat.