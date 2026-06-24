Rechters ICC stappen naar Amerikaanse rechter om sancties

NEW YORK (ANP) - Drie rechters van het Internationaal Strafhof (ICC) spannen een rechtszaak aan tegen de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze vinden dat de sancties die tegen hen en andere medewerkers van het hof werden ingesteld de Amerikaanse wet overtreden.

The New York Times meldt dat in ieder geval twee van de rechters bankrekeningen in de VS hadden, die ze door de sancties niet meer kunnen gebruiken. Ook zegt een van de rechters tegen de krant dat haar creditcards en accounts bij Google en Amazon werden geblokkeerd.

De rechters zeggen dat de sancties alleen mogen worden ingezet in een noodsituatie, en dat daar geen sprake van was. In plaats daarvan zouden de sancties tegen hen zijn ingezet als strafmaatregel en dus onwettig zijn.

Het ICC kan mensen vervolgen voor schendingen van het internationaal recht, waaronder oorlogsmisdaden en genocide. De VS erkennen het hof niet en uitten er al vaker kritiek op. Het land stelde de sancties in naar aanleiding van onderzoeken naar Amerikanen en Israëliërs.