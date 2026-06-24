Koeman hoopt dat voorspelde noodweer uitblijft in Kansas City

KANSAS CITY (ANP) - Ronald Koeman hoopt dat de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië niet hoeft te worden onderbroken door noodweer. "We kunnen ons op alles voorbereiden, maar niet op het weer", zei de bondscoach op zijn laatste persconferentie voor het derde duel van Oranje op het WK. "Laten we hopen dat het duel onder goede omstandigheden gespeeld kan worden en ook kan worden afgemaakt. Maar dat weten we niet zeker."

Meteorologen voorspellen donderdag onweer, storm en zware regenval in Kansas City. De tweede helft van het duel tussen Frankrijk en Irak begon maandag twee uur later omdat het onweerde in Philadelphia. WK-wedstrijden in de Verenigde Staten kunnen te maken krijgen met langdurige vertragingen, omdat de FIFA zich moet houden aan lokale veiligheidsvoorschriften met betrekking tot bliksem. Dat bleek vorig jaar ook tijdens het WK voor clubs.

Het spel mag pas worden hervat als er gedurende 30 minuten geen nieuwe blikseminslag binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion is geweest. Bij elke nieuwe waarneming van bliksem gaat de tijd opnieuw in, waardoor de vertraging kan oplopen tot meerdere uren als het onweer aanhoudt.

De FIFA hanteert geen vaste tijdslimiet waarna een wedstrijd definitief moet worden gestaakt. Elke situatie wordt afzonderlijk beoordeeld.