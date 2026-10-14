Recordaantal scheepsaanvallen bij Straat van Hormuz

PORTSMOUTH (ANP/AFP) - Sinds zondag zijn er zeker tien schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz, blijkt uit gegevens van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Dat is een recordaantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran.

Dinsdag werden vier schepen getroffen. Afgelopen zondag zes. Dat is het hoogste aantal aanvallen op één dag sinds het begin van het conflict. Volgens maritieme bronnen worden twee bemanningsleden vermist en zou er een containerschip zijn gezonken als gevolg van de recente aanvallen.

De scheepvaart door de belangrijke zeestraat is al maanden verstoord. Normaal gesproken is het een van de drukste routes voor de export van olie en andere grondstoffen uit de Golfstaten. Sinds het begin van oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd.