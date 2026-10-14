KYIV (ANP/RTR) - Het is jammer dat Oekraïne de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een interview met de Britse presentator Piers Morgan.

"Maar dat komt niet door ons", reageert Zelensky desgevraagd of hij denkt dat de Amerikanen op afstand komen te staan. "Ik bedoel: wij kunnen het ons niet veroorloven om zwak te zijn, anders overleven we het niet. We kunnen niet ons land in de uitverkoop zetten. Het draait voor ons niet om zaken doen, het is ons leven en dit is ons land."

Oekraïne heeft de afgelopen dagen meermaals aangegeven zonder waarschuwing te zijn aangevallen door Rusland. Daarmee zinspeelde Zelensky vermoedelijk op problemen met de Starlink-ontvangers. Die door Trump-bondgenoot Elon Musk en diens SpaceX geproduceerde satellietinternetontvangers, voor Kyiv cruciaal in de oorlog tegen Rusland, werken al dagen gebrekkig. Volgens een hooggeplaatste adviseur van Zelensky was dit "meer dan toeval", en leidde dit al tot mislukte droneoperaties.